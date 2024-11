Elezioni, il Bene Comune lancia Stefano Zanut

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stefano Zanut come possibile candidato sindaco del centrosinistra. E’ quello dell’ex vigile del fuoco, in pensione da sei mesi, il nome proposto da Il Bene Comune in vista delle prossime elezioni amministrative a Pordenone.

La civica, che ha identificato in lui la novità, in grado di rappresentare la società civile in contrapposizione alla figura di Alessandro Basso, sulla quale il centrodestra ha fatto quadrato, ha tuttavia proposto le primarie.

Zanut si è messo a disposizione, elencando oggi alcune priorità per la Pordenone del futuro.