Elezioni, si abbassa il quorum anche per i comuni con un candidato unico

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La soglia per l’elezione passerà dal 50 al 40% anche nei comuni dove si presenta un solo candidato. È questa la novità principale della riforma della legge elettorale degli enti locali che vedrà il via libera al terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15 mila abitanti e la soglia per l’elezione diretta dal 50 al 40% nei comuni dov’è previsto il ballottaggio. Il Consiglio regionale approverà domani la legge che resta monca dell’election day unico, o almeno in due date, che avrebbe voluto la maggioranza.

Legata ad aspetti tecnici e non politici spiega Roberti. Dalle opposizioni sarà un muro totale se non verrà tolto l’abbassamento del quorum e non cambierà l’atteggiamento della giunta.