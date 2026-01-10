Elisoccorso: numeri record per incidenti stradali e in montagna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il 2025 sarà ricordato per il numero degli interventi effettuati in Friuli Venezia Giulia dall’elisoccorso: 1260 in dodici mesi. Un record rispetto agli anni precedenti. Il 30 per cento di questi sono stati condotti in montagna e, nell’ultimo periodo, l’elicottero sanitario è stato impegnato ripetutamente sulle piste da sci per incidenti – come quello della vigili di Natale a Piancavallo – anche piuttosto gravi.

Se gli interventi più complessi sono stati effettuati in montagna, il personale dell’elisoccorso è stato impegnato – e non poco – sul fronte degli incidenti stradali.

Chiuso il 2025, si pensa all’anno appena iniziato.

E non mancherà, poi, l’impegno dei team elisoccorso in occasione della Coppa del Mondo di sci e delle prossime Olimpiadi invernali.