Elon Musk attacca i giudici italiani, ex assessore abbandona X

Il tweet (“Questi giudici devono andarsene”, ndr) che Elon Musk ha scritto contro la magistratura italiana, rea di aver sospeso i trattenimenti dei sette migranti riportati in Italia dall’Albania, ha causato proteste e abbandoni anche in Friuli Venezia Giulia. Tra i primi addii emersi nelle ultime ore segnaliamo quello dell’ex assessore alla viabilità del Comune di Udine ed ex candidato alle elezioni regionali del 2023 con la lista Calenda, Enrico Pizza.

Sulla scia dei cantanti Piero Pelù e Elio, il fondatore di Arcigay Udine su Facebook ha comunicato di aver lasciato la piattaforma. “Addio Twitter”, ha scritto Pizza, aggiungendo poi un commento ironico: “che poi, da quando si chiama X sembra più un App porno”.

“Non vogliamo e non possiamo credere che questa sarà la prassi delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, tra Stati Uniti e resto del mondo”, ha commentato la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani criticando l’intromissione del capo del nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge) nominato da Donald Trump. È inaccettabile nel metodo e nel merito”, aggiunge la dem.

Ma non ci sono solo utenti italiani a boicottare nelle ultime ore il social network. Anche il quotidiano britannico ‘The Guardian’ ha infatti lasciato X giudicando inquietanti i contenuti spesso promossi sul social network rilevato nel 2022 dal magnate di Space X. Ma ad intervenire è stato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “L’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione”, ha affermato il capo dello Stato riferendosi alle parole di Musk. “Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”, ha scritto il presidente in una nota.