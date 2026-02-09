Eluana Englaro, 17 anni fa la morte alla Quiete di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La sua vicenda in quei giorni fece il giro del mondo. Diciassette anni fa, alle 20.10 del 9 febbraio 2009, moriva alla Residenza Sanitaria Assistenziale La Quiete di Udine Eluana Englaro. Aveva 38 anni: dal gennaio 1992 si trovava in stato vegetativo permanente in seguito ad un incidente stradale e la famiglia, col papà Beppino Englaro in prima linea, ingaggiò a lungo una tortuosa battaglia legale per interrompere quello che considerava un accanimento terapeutico nei confronti della donna, evidenziando, attraverso la testimonianza di alcuni amici, come la giovane avesse espresso in un caso del genere la volontà di non essere mantenuta in vita in maniera artificiale. Dopo undici anni di processi, Beppino Englaro aveva ottenuto nel novembre 2008 l’autorizzazione ad interrompere l’alimentazione artificiale di sua figlia. Ne seguirono aspre polemiche politiche, con il governo Berlusconi in carica che tentò di legiferare per bloccare l’esecuzione della sentenza. Ma proprio mentre in Parlamento era in discussione un disegno di legge per impedire l’interruzione dell’alimentazione forzata, Eluana spirò. Riposa al cimitero di Paluzza, paese di cui è originaria la famiglia.