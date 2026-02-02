Emanuele Cristelli nominato Direttore Generale di Confindustria Slovenia

Trieste, 2 febbraio – È ufficiale: Emanuele Cristelli è il nuovo Direttore Generale di Confindustria Slovenia. “La nomina è stata formalizzata sabato scorso 30 gennaio, in occasione dell’Assemblea dei Soci di Confindustria Slovenia, al termine di un percorso avviato cinque mesi fa come consulente dell’associazione e che segna oggi l’inizio di una nuova fase di sviluppo e consolidamento delle sue attività.

Nato a Cosenza, 30 anni, residente a Trieste da oltre dieci anni, laureato in Diplomazia e Cooperazione Internazionale, Cristelli è consulente per le relazioni pubbliche e istituzionali. Negli ultimi mesi ha affiancato la Presidenza di Confindustria Slovenia nel rafforzamento dell’azione strategica dell’associazione, contribuendo all’organizzazione di due importanti eventi internazionali a Lubiana tra settembre e gennaio e lavorando al rilancio del posizionamento dell’ente nel contesto economico italo-sloveno.

Un incarico che si inserisce in una fase in cui le relazioni bilaterali tra Italia e Slovenia assumono un ruolo sempre più centrale, in particolare sui piani economico, industriale, energetico e geopolitico.

«Le relazioni transfrontaliere tra Italia e Slovenia sono oggi una leva strategica fondamentale – dichiara Cristelli –. Il Friuli Venezia Giulia rappresenta un ponte naturale tra i due Paesi e, grazie all’esperienza maturata in Slovenia, intendo lavorare per rafforzare l’interscambio economico, culturale, scientifico e industriale lungo l’asse dell’Alto Adriatico, coinvolgendo pienamente il Sistema Italia».

Cristelli ha infine ringraziato per la fiducia la Presidente Anna Mareschi Danieli e l’Assemblea dei Soci di Confindustria Slovenia, sottolineando come il nuovo incarico richiederà un equilibrio costante tra efficienza organizzativa, comunicazione efficace e forte legame con il territorio, a partire dal Friuli Venezia Giulia.”