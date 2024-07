L’EMBA dell’ateneo friulano e Confindustria Udine sbarca a Trento

Dopo i successi di Udine e Milano, anche a Trento apre l’Executive Master of Business Administration (EMBA) concepito da Università di Udine e Confindustria Udine. Partner: Università di Trento e Confindustria Trento.

Oggi, martedì 9 luglio, alle 11.00 a palazzo Stella a Trento si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, che si propone come un’opportunità pensata per imprenditori, dirigenti e professionisti ad alto potenziale intenzionati ad aggiornare le proprie competenze o ad accelerare il loro percorso di carriera.

Sono intervenuti per l’occasione il magnifico rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, il direttore generale di Confindustria Udine Michele Nencioni, il vicedirettore di Confindustria Trento Alessandro Santini, il direttore del Master Marco Sartor (per l’Università di Udine), e il vicedirettore del Master Marco Formentini (per l’Università di Trento).

Il programma del master anche a Trento prevede una didattica strutturata in formula weekend, con incontri indicativamente un weekend al mese (venerdì 17-21 e sabato 9-18). Le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’Università di Trento, ma sarà possibile partecipare anche online.

Il percorso formativo si avvale di un corpo docente di chiara fama, selezionato sia in Italia che all’estero per il suo alto profilo e la competenza. Gli insegnanti porteranno in aula le loro esperienze e conoscenze, garantendo una formazione di assoluta eccellenza che consente di ottenere 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).

Uno dei punti di forza dell’Executive MBA dell’Università di Udine, ormai attivo a Udine, Milano e ora anche a Trento è la sua accessibilità. Grazie a contributi pubblici e privati, il programma riesce infatti a coniugare un’elevata qualità formativa con un profilo di costo equo, rendendo questa opportunità accessibile a un qualificato pubblico di professionisti. Inoltre, la formula part-time permette ai partecipanti di conciliare il percorso di studi con gli impegni lavorativi e personali, caratteristica fondamentale per l’utenza executive.

Il Master universitario beneficia inoltre delle detrazioni fiscali previste dalla legge e si possono ottenere pure prestiti d’onore per facilitare una distribuzione più equa dei costi di iscrizione.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’apertura dell’Executive MBA anche a Trento – ha dichiarato Marco Sartor, delegato del Rettore dell’Università di Udine e direttore del programma –. Questo rappresenta una ulteriore conferma della qualità del nostro master dopo il successo ottenuto a Udine, dove il master è attivo da sei anni, e a Milano, dove è stato inaugurato quattro anni fa. L’apertura a Trento risponde alla crescente domanda di formazione manageriale avanzata e offre un’opportunità unica per i professionisti locali di accedere a un programma di alta qualità. Siamo impegnati, insieme a tutti i partner, nell’adattare il programma alle esigenze del mercato locale e nel contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso la formazione di leader aziendali competenti e innovativi”.

Il direttore generale di Confindustria Udine, Michele Nencioni, ha sottolineato:“Questa partnership ci riempie d’orgoglio. È un esempio di comunione d’intenti e di collaborazione operativa tra pubblico e privato, che, dopo il successo già sperimentato in Friuli e a Milano, dove è già stato replicato, valorizza ulteriormente il lavoro di squadra tra Associazione degli industriali e Università su un tema cruciale, quello dell’alta formazione di imprenditori e manager, per la competitività delle nostre imprese e dei territori”.