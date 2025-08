Emergenza abitativa, in seminario 24 stanze per studenti e lavoratori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ventiquattro – tra stanze e mini appartamenti – per studenti e lavoratori. La nuova residenza San Martino, ricavata in un’ala del seminario diocesano di Pordenone, è realtà. E a partire da settembre aprirà i battenti a quanti non riescono a trovare un alloggio in città.

Una risposta, quindi, all’emergenza abitativa che, da diverso tempo, sta affliggendo anche Pordenone. Dove trovare anche una semplice stanza per un periodo prolungato è diventato un problema.

Stanze singole ma anche mini appartamenti, con la possibilità di ospitare all’interno anche due persone, ad un prezzo calmierato.

Una risposta, quindi, ad bisogno reale segnalato anche all’amministrazione comunale: quello di alloggi per studenti fuori sede, insegnanti, supplenti, infermieri e lavoratori temporaneamente presenti sul territorio.