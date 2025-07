Emergenza abitativa, un assist dalla Regione a chi ne ha più bisogno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dagli alloggi di emergenza all’edilizia sovvenzionata e convenzionata, fino alla disponibilità di case in affitto a canone calmierato per quella fascia cosiddetta “grigia”, che include giovani al primo impiego, giovani coppie, padri separati e molte altre categorie che, pur avendo un reddito e un lavoro, rischiano di dover lasciare il Friuli Venezia Giulia per difficoltà nel trovare un’abitazione adeguata.

Sono le linee guida lungo la quali si sta muovendo l’amministrazione regionale, nell’ambito delle politiche per la casa, illustrate questa mattina, ad Azzano Decimo, dall’assessore Cristina Amirante.

Anche ad Azzano, comune che ha ideato “Dai…casa”, iniziativa che sta riscuotendo già interesse, l’emergenza abitava è diventata un problema serio. Da non sottovalutare.