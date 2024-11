Emergenza acqua nelle Valli del Natisone: nuovi prelievi a Pulfero

Nelle Valli del Natisone il problema dell’acqua continua a tenere banco. Se venerdì scorso a Savogna è stata revocata l’ordinanza che vietava il consumo dell’acqua a uso alimentare in dieci località, la stessa resta in vigore nelle nove località di Pulfero, dove le penultime analisi hanno mostrato valori superiori ai limiti consentiti.

Oggi i tecnici di AsuFc hanno effettuato nuovi prelievi nelle borgate di Mersino, ossia a Ierep, Oballa, Medves, Zorza, Clin, Bardo, Pozzera, Marseu e Iuretig. Come riferito dal sindaco Camillo Melissa, il Dipartimento di Prevenzione sta completando le ultime verifiche per scongiurare ulteriori problemi legati al presunto inquinamento da idrocarburi, causato da una manutenzione errata di una pompa. I risultati sono attesi entro i prossimi due giorni. In caso di esito positivo, anche a Pulfero sarà dichiarata la potabilità dell’acqua, che verrebbe così ripristinata a circa un mese dall’inizio dell’emergenza che ha coinvolto l’ampia area alle pendici del Monte Matajur.

Nel frattempo, a Savogna, per risolvere una volta per tutte il problema dell’odore di idrocarburi percepito dai residenti in alcune borgate, una ditta esterna di Brescia, incaricata da Cafc, effettuerà dei lavaggi nelle tubature delle abitazioni dove è ancora presente l’esalazione. Il primo sopralluogo dei tecnici è previsto per giovedì.