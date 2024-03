Emergenza aggressioni agli operatori sanitari. Più di una al giorno, 75% donne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 629 operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti da 483 aggressioni in Friuli Venezia Giulia nel 2023. Più di una al giorno. Quasi 500 episodi hanno riguardato infermieri e OSS, gli operatori socio sanitari. Aggredite donne nel 75% dei casi. Sono i numeri dell’Osservatorio Nazionale, operativo da un paio d’anni, sulla base dei dati delle regioni che tiene conto quasi solamente delle strutture pubbliche. In Italia, circa 18mila gli operatori coinvolti l’anno passato. Nella nostra regione il fenomeno è quotidiano: l’88% delle volte l’aggressione avviene in un giorno feriale. Soprattutto in ospedale, nelle aree degenze, nei servizi psichiatrici e in pronto soccorso. 420 aggressioni verbali, 141 di tipo fisico, 28 contro la proprietà. In oltre il 70% dei casi, sono i pazienti ad abusare del personale sanitario. L’Ordine degli infermieri di Udine chiederà l’istituzione anche di un osservatorio regionale sulle aggressioni. Anche la carenza di personale sanitario è individuata sia tra le cause che tra gli effetti del fenomeno.