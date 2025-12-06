Emergenza freddo a Udine: raccolte coperte per i più fragili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata straordinaria la risposta dei cittadini udinesi alla raccolta di coperte promossa dal Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine ODV ETS, in risposta all’ondata di freddo che sta colpendo la città e mettendo in difficoltà le persone più fragili.
Dalle 9 alle 12 di questa mattina, al punto di raccolta allestito presso il Pan&Gaban di via Marangoni 99, numerosi friulani hanno consegnato alcune centinaia di coperte pulite e in buono stato, rispondendo con generosità all’appello lanciato dalla Caritas.
Il materiale raccolto verrà distribuito alle persone che vivono in condizioni di grave marginalità tramite i servizi a “bassa soglia”: l’Unità di strada, la “Stazione di Posta”, il Centro di Ascolto, l’asilo notturno “Fogolâr” e la mensa diocesana.
Un gesto concreto che arriva in un momento particolarmente delicato, dopo i recenti fatti di cronaca. Lo scorso 25 novembre, infatti, due cittadini pakistani sono stati trovati senza vita in un casolare abbandonato in via Bariglaria, probabilmente a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.