Emergenza freddo, chiuso il dormitorio. Rischio nuovi bivacchi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dormitorio di via San Daniele ha chiuso i battenti. Ricavato a Pordenone in quella che in un tempo è stata la residenza dei Comboniani, è rimasto aperto da novembre a ieri, garantendo così un ricovero temporaneo a 25 persone – per la maggior parte in attesa di ricevere lo status di richiedente asilo o uscite dai percorsi di accoglienza – durante i mesi più freddi dell’anno.

Gestito dalla Caritas diocesana e dalla Croce rossa, ha offerto ospitalità anche ad italiani che non avevano un posto dove potersi riparare. Persone che, a questo punto, potrebbero trovarsi in mezzo alla strada. Anche la Caritas, come garantito dal direttore Andrea Barachino, si è già attivata per monitorare la situazione e, nel limite del possibile, trovare soluzioni.

Gestire per sei mesi un dormitorio non costa briciole. Tutt’altro. Senza particolari sovvenzioni, i gestori, mettendo mano ai loro bilanci, spendono qualcosa come 40mila euro.

A Pordenone, come hanno evidenziato i consiglieri del Pd, Saitta e Del Ben, “è necessario, urgentemente, costruire una struttura adeguata. Urgenza dovuta alla necessità di implementare un sistema di accoglienza per l’estrema marginalità”.