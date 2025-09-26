  • Aiello del Friuli
venerdì 26 Settembre 2025
Emergenza H4, conclusi in tempi record i lavori del piazzale Fernetti

Investimento regionale di 1,1 milioni di euro: il nuovo piazzale del valico e gli interventi sulla A4 migliorano il traffico dopo la chiusura slovena
Redazione
Autore: Redazione

Conclusi in tempi record i lavori del piazzale Fernetti, sull’altopiano triestino, realizzati con le risorse da 1,1 milioni di euro messe dalla Regione FVG per garantire sicurezza e fluidità del traffico dopo la chiusura della strada slovena H4.

Questo risultato, ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, è stato possibile grazie a un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto gli uffici regionali, Autostrade Alto Adriatico e le forze di polizia. L’intervento sul piazzale ha permesso lo sdoppiamento del traffico al valico, con una fondamentale separazione tra mezzi pesanti e mezzi leggeri, una misura essenziale per gestire le conseguenze della chiusura in Slovenia.

Nonostante gli evidenti benefici ottenuti con la gestione viabilistica, incluso il cambio del senso di marcia sull’unica corsia H4 disponibile, l’Assessore ha ribadito che le ripercussioni rimangono penalizzanti per le aziende di spedizionieri, trasporto e logistica, specialmente nell’Isontino. Per sostenerle, la Regione continuerà a intervenire economicamente: “La Regione – ha spiegato – continuerà a sostenere gli operatori attraverso il pagamento, in loro vece, dei parcheggi e della sosta doganale alla Sdag, così da renderli gratuiti e favorire comunque l’accesso e le attività di sdoganamento all’interno di quel contesto della città di Gorizia”.

Parallelamente, Autostrade Alto Adriatico ha impiegato risorse, tecnologia e personale straordinari per attenuare i disagi alla barriera di Trieste Lisert (A4). L’analisi dei dati presentata in Prefettura conferma l’efficacia delle misure adottate. Inizialmente si era registrato un aumento del 54% dei mezzi pesanti in ingresso al Lisert (direzione Venezia). Tuttavia, dall’8 settembre, giorno in cui DARS ha riaperto l’H4 ai mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate in direzione Italia, la situazione è mutata: l’incremento sul Lisert si è assottigliato a un +24% e le code, che prima superavano i 7 chilometri, sono di fatto sparite.

Tra gli interventi chiave della Concessionaria figurano la sospensione di un cantiere importante per non creare ulteriori rallentamenti, l’implementazione di 300 operatori a supporto dell’utenza e la modifica di alcune piste del Lisert a solo Telepedaggio per rendere più fluidi i transiti dei mezzi pesanti. Inoltre, Autostrade Alto Adriatico ha supportato la Regione nella progettazione e direzione dei lavori di asfaltatura di Fernetti e ha utilizzato i pannelli a messaggio variabile lungo la A4 per informare sulla chiusura H4.

