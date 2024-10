Un nuovo contingente di 37 volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è partito per l’Emilia Romagna per supportare le operazioni di sgombero e pulizia nell’area di Pianoro, colpita da eventi meteorologici estremi. Questa nuova squadra si aggiunge agli altri tre gruppi inviati tra settembre e ottobre per rispondere alle emergenze in varie località, tra cui Zola Pedrosa e Anzola.

Alcuni dei volontari della Protezione civile regionale all’opera in Emilia Romagna Uno degli interventi compiuti nei giorni scorsi dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in Emilia Romagna Uno degli interventi compiuti nei giorni scorsi dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia in Emilia Romagna