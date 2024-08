Emessi sei fogli di via e un Daspo dal Questore di Gorizia

Sei fogli di via e un Daspo sono stati emessi dal questore di Gorizia Luigi Di Ruscio nei confronti di sette soggetti ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose o propensi a tenere condotte socialmente pericolose. Nello specifico sono stati irrogati sei fogli di via con divieto di ritorno nei confronti di un italiano nel Comune di Ronchi dei Legionari, per la durata di quattro anni; nei confronti di uno sloveno nel comune di Villesse, per la durata di un anno, nei confronti di due cittadini rumeni per un anno e di altri due italiani per due anni nel Comune di Grado. In tutti i casi i soggetti sono risultati abitualmente dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. Inoltre un divieto d’accesso nei locali di Monfalcone è stato emesso per diciotto mesi nei confronti di un cittadino italiano con diversi precedenti per reati contro la persona.