BUSINESS FVG
venerdì 3 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Eureka day 2025, imprese culturali a raccolta a Villa Manin
Torna il Ceghedaccio: la notte anni ’70-’90 alla Fiera di Udine
Emigrazione friulana, il museo di Cavasso compie 25 anni
Lavoro e giovani: via libera in Commissione al ddl “Talenti FVG”
Ennesima lite tra vicini di casa, la sedano i carabinieri
A4, dopo i record estivi in arrivo 9 cantieri
Cortei pro Gaza: disordini a Trieste, flash-mob in piazze e ospedali...
Sciopero per Gaza, in 500 manifestano in centro a Pordenone
‘Per Gaza e per la Flotilla’, in 4mila al corteo Cgil...
Sciopero generale, per la Cgil 10mila persone in piazza in Fvg
Cronaca

Emigrazione friulana, il museo di Cavasso compie 25 anni

All'interno un mix di storie avvincenti di coraggiosi emigranti che hanno portato il loro talento in tutto il mondo
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La storia dell’emigrazione friulana in un museo. E’ quello che sorge nel cuore di Cavasso Nuovo e che, fondato nel 2000 dal compianto Diogene Penzi, quest’anno compirà 25 anni. Un emozionante tuffo nel passato; oltre 400 fotografie e oggetti, che svelano le storie avvincenti di coraggiosi emigranti che hanno portato il loro talento in tutto il mondo.

Tantissimi gli aneddoti, racchiusi in dodici stanze, raccontati dalla direttrice Deborah Dal Basso. Tra due settimane, per i 25 anni, a Cavasso sarà grande festa. Oggi pomeriggio il museo ha aperto le porte agli insegnanti del Friuli Occidentale, che vogliono intraprendere, a scuola, un percorso mirato sulla storia del lavoro e dell’emigrazione friulana.

