Emigrazione friulana, il museo di Cavasso compie 25 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La storia dell’emigrazione friulana in un museo. E’ quello che sorge nel cuore di Cavasso Nuovo e che, fondato nel 2000 dal compianto Diogene Penzi, quest’anno compirà 25 anni. Un emozionante tuffo nel passato; oltre 400 fotografie e oggetti, che svelano le storie avvincenti di coraggiosi emigranti che hanno portato il loro talento in tutto il mondo.

Tantissimi gli aneddoti, racchiusi in dodici stanze, raccontati dalla direttrice Deborah Dal Basso. Tra due settimane, per i 25 anni, a Cavasso sarà grande festa. Oggi pomeriggio il museo ha aperto le porte agli insegnanti del Friuli Occidentale, che vogliono intraprendere, a scuola, un percorso mirato sulla storia del lavoro e dell’emigrazione friulana.