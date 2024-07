Le emozioni di chi ha incontrato il Papa, dai migranti ai rappresentanti delle comunità religiose

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Caramelle, rosari, carezze e sorrisi. Il Santo Padre dopo i discorsi a chiusura della 50esima settimana sociale dei cattolici ha voluto incontrare i migranti a cominciare a Weam, la donna di appena 20 anni che è stata portata via da Gaza con la prima figlia, oggi seguita dall’Irccs Burlo Garofolo, e che proprio a Trieste ha messo alla luce la secondo genita, Maia. Il suo è un appello a poter rivedere il marito ancora bloccato nella striscia.

Io rispetto molto la cultura della chiesa ed è stato molto bello ed emozionate per me incontrare il Papa. Voglio ringraziare con tutto il mio cuore le persone che mi hanno aiutato a venire qua in Italia e a chi mi ha ospitato come il Burlo e la comunità islamica. Grazie anche a tutti gli italiani e a governo per l’accoglienza che mi avete riservato. Maia è nata qua perché a Gaza non ci sono ospedali, medici e non c’è l’emergenza perché sono tutti impegnati nella guerra, Maia è fortunata per essere nata. Con il Papa non abbiamo parlato di Gaza e mi sono bastati il suo sguardo e il suo sorriso.

Alì invece è in Italia da quasi 10 anni ed è integrato grazie alla Comunità di Sant’Egidio. Francesco ha incontrato anche il mondo della disabilità e poi gli studenti. Gli incontri sono iniziati con i rappresentanti di tutte le altre comunità religiose presenti a Trieste.