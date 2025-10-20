Emporio di Cervignano coinvolto in frode fiscale da 10 milioni

Con la collaborazione di un consulente fiscale e di alcuni prestanome, apriva società. Dopo che queste cumulavano debiti, le chiudeva, subentrando con imprese formalmente nuove, senza però onorare gli impegni con il Fisco. Al centro del meccanismo denominato ‘Apri e chiudi’, è finito anche un emporio cinese aperto a Cervignano del Friuli, posto sotto sequestro nell’ambito dell’operazione “Orient Express” della Guardia di finanza insieme ad altri due negozi di Faenza (Ravenna) e di Occhiobello (Rovigo). Mente dell’operazione sarebbe un imprenditore cinese, residente nel faentino, che avrebbe gestito come amministratore di fatto la rete di negozi con questo meccanismo che permetteva di ottenere costi inesistenti, evadere le imposte e dirottare flussi di denaro in Cina.

Il sequestro, disposto dalla Procura di Ravenna e convalidato dal Gip, ammonta a 10 milioni di euro tra conti correnti, beni di lusso e le tre attività commerciali, ora sotto amministrazione giudiziaria. L’operazione ha portato a denunciare undici persone e quattro enti giuridici.