Enaip e Gesteco uniscono le forze: nasce l’Accademia della sostenibilità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un progetto innovativo, nuovo nel suo genere, dedicato alla formazione delle imprese. Tarato sulla sostenibilità: ambientale, sociale e governance sostenibile.

E’ quello che, presentato oggi a Pasian di Prato e che vede in cabina di regia l’ente di formazione professionale Enaip e e la Gesteco di Povoletto, ha dato vita alla Greenfor Sustainability Acedemy. Un punto di riferimento per le imprese sostenibili in Friuli Venezia Giulia.

L’Academy si propone di essere uno spazio innovativo ed accessibile dove le imprese possono sviluppare competenze pratiche per affrontare tutte le problematiche della transizione ecologica. Una responsabilità collettiva, che impegna tutti gli attori del sistema economico e sociale.