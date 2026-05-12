Encomio a tre agenti della Polizia locale di Udine

Premiati a Sesto al Reghena per il rapido intervento che ha portato all’arresto dell’autore di una rapina ai danni di un commerciante.Hanno individuato e arrestato in pochi minuti l’autore di una rapina appena consumata ai danni di un esercente commerciale. Per questo l’Assistente scelto Elisabetta Buiat e gli agenti Mattia Iuri e Demetrio Rotondo della Polizia locale di Udine hanno ricevuto l’encomio regionale durante la Giornata della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, svoltasi a Sesto al Reghena.L’episodio risale allo scorso agosto. Durante i controlli sul territorio, gli agenti sono stati informati della rapina e si sono subito attivati per rintracciare il responsabile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in stato di alterazione, è stato fermato e arrestato. Successivamente il giudice ha disposto la custodia cautelare.“Un riconoscimento alla professionalità e alla tempestività dei nostri agenti”, ha commentato l’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano.