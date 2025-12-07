Enemonzo: precipitano per trenta metri, morti due escursionisti

1
Due escursionisti sono morti nel primi pomeriggio di oggi in un incidente in montagna accaduto in comune di Enemonzo. Da quanto si è potuto apprendere, i due sarebbero precipitati da una parete, di fronte al campo volo, da un’altezza di una trentina di metri.
Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso.