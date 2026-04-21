Energia, i gestori: la rete ormai è satura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una rete satura che richiede da un lato la verifica dei progetti in stallo e dall’altro un aumento della portata. È questa la fotografia dell’elettricità in Friuli Venezia Giulia presentata dai gestori e distributori della corrente nel corso della IV Commissione del Consiglio regionale, guidata da Giuseppe Ghersinich, e alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro.

La richiesta di audizione è stata avanzata dal consigliere del Partito Democratico Andrea Carli e il quadro presentato da E-distribuzione è decisamente importante: «al 31 dicembre 2025, su 75 trasformatori At/Mt regionali, 27 risultano in zona rossa, ossia saturi oltre il 90%, con Udine come provincia più critica, dove 21 trasformatori su 44 hanno superato la soglia di allerta. Per far fronte a questo problema è stato redatto un piano da 23 ampliamenti e 14 nuove cabine primarie, per 1,6 Gw di nuova capacità».

Il nodo è legato agli impianti fotovoltaici che sono la principale fonte di energia pulita con 1,25 gigawatt, su un totale di 1,6, di cui 820 mega watt realizzati tra il 2022 e il 2025. E-distribuzione ha specificato inoltre che «esiste una saturazione virtuale a causa di migliaia di richieste accumulate da progetti che, probabilmente, non verranno mai realizzati».

Le società di energia e distribuzione hanno quindi chiesto di «accelerare il potenziamento della rete, superare la saturazione virtuale delle connessioni, collegare in modo più stretto la pianificazione delle nuove aree idonee alla reale disponibilità infrastrutturale, favorire l’autoconsumo locale e valutare forme di sostegno pubblico per i futuri investimenti».