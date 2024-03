Energia: intesa tra Regione e Sincrotrone per parco fotovoltaico

“Abbiamo a cuore il progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico che aiuti un ente internazionale di assoluto prestigio come Elettra Sincrotrone ad abbattere i costi dell’energia e a contribuire alla riconversione verso fonti rinnovabili. A questo mira il protocollo tra Regione, Elettra e i Comuni di San Dorligo della Valle e Trieste per giungere in tempi rapidi alla progettazione e realizzazione dell’impianto”. Così l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha annunciato la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa a quattro (Elettra Sincrotrone, Regione Fvg, Comune di San Dorligo della Valle-Dolina e Comune di Trieste), per agevolare un’azione efficace e integrata che garantisca la migliore collaborazione nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative in fase di programmazione e autorizzazione di un parco fotovoltaico.

Il progetto prevede, nello specifico, l’installazione di un parco fotovoltaico da 8 a 10 MW di potenza di picco con una produzione annua di energia elettrica stimata di almeno 10GWh nell’area di cava (ex cava Scoria) tra i Comuni di San Dorligo e Trieste, su una superficie di circa 10 ettari. Elettra Sincrotrone per il funzionamento delle macchine di luce Elettra e Fermi, utilizza in media all’anno circa 32.000 MWh di energia elettrica, prelevata dalla rete elettrica nazionale e circa 5.5 milioni di metri cubi di gas naturale che alimentano due impianti di trigenerazione per autoproduzione di potenza elettrica, potenza termica e potenza refrigerante necessarie per il funzionamento delle due macchine di luce.

“Allo stato attuale – ha spiegato l’assessore -, il funzionamento delle macchine di luce è ridotto a causa dell’incremento dei costi dell’energia registrato negli ultimi tre anni. Con questo impianto vogliamo sostenere Elettra nella riduzione dei costi e nel riavvio a pieno regime della funzionalità delle macchine”. Il rapido aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno determinato, infatti, una riduzione dell’operatività delle macchine acceleratrici dell’ordine del 40 per cento nel 2023, con conseguente diminuzione dell’attività scientifica. Con il nuovo parco fotovoltaico, Elettra Sincrotrone intende inoltre ottimizzare la produzione solare dotando l’impianto di un sistema di monitoraggio delle performance dei pannelli affinché il parco divenga un laboratorio tecnologico di ricerca all’avanguardia per sviluppi scientifici e studi multidisciplinari, di portata internazionale, legati alle tematiche energetiche.