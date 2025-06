Ennesima notte di disordini al Cpr di Gradisca d’Isonzo

Ennesima notte di tensioni al Cpr di Gradisca d’Isonzo. Al culmine di una nuova protesta da parte di un gruppo di immigrati rinchiusi, è stato appiccato del fuoco all’interno del centro, con un trattenuto che – secondo quanto denuncia il Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri – ha aggredito con una lametta degli agenti ferendosi poi con la stessa. Anche una settimana fa circa si era verificato un altro episodio di violenza, con un finanziere aggredito alla gola, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma dopo questi episodi il Siaf, con il suo segretario nazionale Eliseo Taverna, solleva l’attenzione “sul grave rischio che corre il personale delle forze di polizia in quel contesto, non solo sotto l’aspetto dell’incolumità fisica e sanitaria, con il personale colpito con bottiglie piene d’acqua ed oggetti vari acuminati, ma anche sotto l’aspetto psicologico”. Per questi motivi il sindacato ha chiesto al Prefetto di Gorizia Fedullo “l’istituzione di un tavolo di confronto con tutti i responsabili della filiera di sicurezza del Cpr di Gradisca, al fine di individuare soluzioni che possano rendere maggiormente sicure le condizioni di lavoro delle forze di polizia”.