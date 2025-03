Ennesima notte di tumulti al Cpr, un ferito

Uno straniero trasportato all’ospedale di Gorizia dopo essere rimasto ferito nel tentativo di scappare dal Cpr. E’ il bilancio dell’ennesima notte di tumulti al centro per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo. L’uomo è caduto da diversi metri d’altezza nel tentativo di scappare saltando dal tetto della struttura verso l’esterno. E’ stato questo il momento più difficile di una nottata di disordini iniziata attorno alle 19 di ieri quando una quindicina circa di trattenuti sono saliti per protesta sul tetto del Cpr, dove sono rimasti per diverse ore. Le forze di polizia hanno dovuto usare dei lacrimogeni durante i momenti di maggior tensione per cercare di riportare la situazione alla normalità: la calma nel centro è tornata attorno alle 4 del mattino quando le persone che protestavano si sono convinte a tornare nelle proprie stanze. Nessun agente è rimasto ferito. Nell’ultima settimana si erano verificate proteste da parte dei trattenuti anche nelle nottate di giovedì, quando erano stati appiccati anche degli incendi ad alcuni materassi, e di venerdì.