Nuova rissa in Borgo Stazione, la seconda in meno di 24 ore

Due risse in meno di ventiquattro in Borgo Stazione, a Udine. L’ultima è avvenuta attorno alle 17 di oggi in viale Leopardi. Due, in particolare, le persone che sono venuti alle mani, fuggite poco prima dell’arrivo degli uomini della Polizia locale. Gli agenti sono ora all’opera per identificare i soggetti coinvolti nella zuffa. Per riuscirci saranno utilizzate le registrazioni del sistema di videosorveglianza presente nel quartiere.

Una seconda rissa, sempre nella medesima strada, si è verificata anche ieri sera e ha visto affrontarsi 2 cittadini afghani e 2 pakistani. Nessuno dei soggetti coinvolti ha riferito di aver subito lesioni o ferite gravi, nonostante i pugni e i calci volati durante lo scontro. Tutti e 4 gli stranieri, dopo le verifiche delle generalità, sono stati denunciati dai carabinieri a piede libero all’autorità giudiziaria per rissa.