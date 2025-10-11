  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
sabato 11 Ottobre 2025
Cronaca

Ennesima spaccata da Granzon: i ladri fuggono in sella a due bici da corsa

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL VIDEO Ormai è diventato un incubo. Che non lascia dormire sonni tranquilli padre e figlio – Lino e Luca Granzon – titolari del negozio di biciclette di viale Palmanova a Udine. Ieri è stata un’altra notata turbolenta per entrambi perché, poco dopo l’una, una chiamata li ha avvisati che nella loro attività commerciale era in corso una spaccata. L’ennesima spaccata: la settima da quando il negozio ha aperto i battenti, la terza dall’inizio dell’anno, la seconda in appena cinque giorni. Numeri sconcertanti, nonostante i due imprenditori, nel tempo, si siano dotati di validi strumenti anti intrusione. Ma i ladri, a quanto pare, sembrano farsene beffa.
Ieri, con un piccione e una mazza (poi abbandonati sul retro del negozio), ignoti hanno spaccato una delle vetrate laterali. Nel giro di un minuto e mezzo hanno rubato due bici da corsa, del valore complessivo di 8mila euro, sparendo poi nel buio. Prima di fuggire hanno tentato di rovistare nella cassa, alla ricerca di denaro contante. Ma sono dovuti scappare a gambe levate, probabilmente disturbati dal sistema antifurto e dall’attivazione del sistema che spruzza spray urticante.
Immediato l’intervento sul posto dei carabinieri del Radiomobile di Udine assieme al personale della sicurezza privata dell’istituto Vedetta 2 Mondialpol, il quale ha provveduto a contattare il titolare del negozio, Lino Granzon. Che è sconsolato: “I ladri – afferma – hanno agito sempre con le stesse modalità. Non ci resta che investire di più sulla sicurezza del nostro negozio”.

