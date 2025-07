Enti locali: 13 milioni per adeguamento contrattuale Pa 2022-24

“A fronte del sensibile aumento del costo della vita verificatosi nel post pandemia, la Regione si è prontamente impegnata nel trovare soluzioni utili a garantire maggiori risorse a beneficio del comparto della Pubblica amministrazione in sede di rinnovo contrattuale. Abbiamo elaborato una proposta che prevede un incremento complessivo del 9,5% sui compensi, di cui il 2% sotto forma di incentivi di welfare aziendale. Questo, oltre a immettere nuove liquidità, porterebbe a una effettiva parificazione del comparto estendendo le misure di welfare anche ai dipendenti comunali”. È quanto ha comunicato l’assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica Pierpaolo Roberti, a margine di un incontro avuto oggi con le organizzazioni sindacali per discutere sul rinnovo contrattuale del personale non dirigente della Pubblica amministrazione per il triennio 2022-24.

“La Regione – ha ricordato Roberti – aveva già previsto un aumento dei compensi fino al 6%, in linea con quanto disposto a livello nazionale, ma i rincari dovuti all’inflazione e al costo dell’energia hanno fatto emergere la necessità di un ulteriore ritocco, nel rispetto dei limiti di legge. Con questo provvedimento andiamo dunque ad aumentare il beneficio di un ulteriore 1,5%, pari a uno stanziamento di 2,35 milioni di euro per il personale della Regione. Il valore delle misure per il welfare è invece di 3,2 milioni di euro per i dipendenti regionali e di 7,5 milioni per quelli degli Enti locali”. Come ha evidenziato l’assessore, “l’obiettivo è di raggiungere in tempi brevi un accordo con le parti sindacali, in modo da poter portare già in assestamento la proposta all’attenzione dell’Aula”.