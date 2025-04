Entrò nell’auto del poliziotto per rubare, condannato a un anno e 2 mesi

Aveva cercato di ripulire l’automobile di un poliziotto, che lo ha arrestato dopo un rocambolesco tentativo di fuga. Lorenzo Delija, 23enne di origine albanese è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione con il rito abbreviato dal giudice Matteo Carlisi. L’episodio risale al 26 marzo, davanti alla Procura di Udine, quando un agente di polizia giudiziaria si è affacciato dalla finestra e ha notato il giovane che stava rovistando nella sua vettura. Sceso di corsa dalle scale assieme a un collega, ha cercato di fermarlo. Il 23enne, quindi ha cecato di scavalcare il cancello di un garage. Bloccato dagli inseguitori, si è liberato con un calcio e ferendo uno dei due agenti causandogli lesioni guaribili in 6 giorni. Poi è fuggito in via della Prefettura, dove un vigile del fuoco lo ha fermato, consentendo ai poliziotti di arrestarlo. Il 23enne era accusato di rapina impropria, ma il suo difensore, l’avvocato Lorenzo Ret, ha ottenuto la riqualificazione del reato in tentata rapina.