Eolico a Pulfero, i progettisti: impianto che ha impatto ridotto

Un impatto ridotto con una importante ricaduta sul territorio, secondo i proponenti. Attenzione alta ad evitare il depauperamento del territorio è invece l'obiettivo della Regione. Leonardo Sblendido, fondatore di Green&Green conferma che il parco eolico di Pulfero vedrebbe la costruzione di 4 generatori che occuperebbero «solo» 5mila metri quadrati. Nelle immagini la collocazione degli impianti che vedrebbero una altezza di 200 metri e un diametro delle pale di 160 metri, la centrale sarebbe invece collocata a Cividale e collegato tramite un cavo. Con la richiesta della Via presentata alla Regione il 7 luglio è iniziato l'iter che ora vede il confronto con gli enti coinvolti.

Il progetto fa capo alla Ponente Green Power srl società praticamente fantasma «ma – spiega Sblendido – sono società di scopo per questo tipo di investimenti. In Italia – prosegue l’ingegnere – si vuole la transizione energetica purché sia nel giardino di altri». Su chi ci sia dietro al momento vige il massimo riserbo, ci sono solo alcuni dati sul progetto che vedono un investimento di 40/60 milioni di euro per una produzione energetica per 25 mila famiglie e un guadagno per il comune di Pulfero intorno ai 140 mila euro all’anno. L’area è stata individuata sulla base della ventosità minima associato alla disponibilità di zone libere da vincoli.

Se dai sindaci interessati dall’intervento è arrivato un secco no dalla regione l’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro sottolinea che «Pur nel rispetto dell’iter tecnico-amministrativo in corso, garantiamo la massima attenzione alla vicenda e all’ambiente regionale in genere, come abbiamo dimostrato con la legge sul fotovoltaico e le “Aree idonee”, non siamo contrari allo sviluppo e puntiamo sulla transizione energetica, ma non a svantaggio, o peggio depauperamento, del nostro territorio forestale e agricolo» conclude il referente dell’Ambiente.