Epifania, Scoccimarro: “Falò tradizionali con responsabilità ambientale”

In merito al rischio smog legato ai falò epifanici, l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, invita i cittadini a celebrare la tradizione rispettando l’ambiente e la salute collettiva. “Foghere e pignarul possono avere un impatto significativo sulla qualità dell’aria, soprattutto in condizioni di ristagno atmosferico”, ha ricordato l’assessore che invita a spegnere i falò, subito dopo l’evento, per limitare le emissioni nell’aria, rimuovendo correttamente i residui. Mentre in ambito agricolo le ceneri possono essere riutilizzate come fertilizzante, nei centri urbani devono essere smaltite dai servizi di raccolta rifiuti. “Valorizzare i fuochi epifanici in chiave moderna – ha spiegato Scoccimarro – significa armonizzare tradizione e sostenibilità, trasmettendo questa pratica alle generazioni future senza compromettere l’ecosistema”.