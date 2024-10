Episodi meteo “violenti” destinati a ripetersi. Mercalli oggi a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non ci sono dubbi, il clima sta cambiando e fenomeni come quelli avvenuti in Spagna sono destinata a ripetersi ovunque, ma del resto l’Emilia Romagna e la stessa Mortegliano sono a testimoniare, Mercalli ha comunque spiegato che in Spagna l’allerta meteo è scattata con ritardo, le allerte in Italia invece funzionano così come le previsioni.

Mercalli è intervenuto in occasione delle celebrazioni dei 25 anni di Arpa «circa 300 persone che ogni giorno mettono a disposizione le proprie competenze per cercare di bilanciare la coesistenza tra uomo e natura» ha spietato l’assessore regionale Fabio Scoccimarro. Nell’occasione è stato presentato anche il Nuovo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del FVG stilato da Arpa dal quale emergono piccole problematiche su qualità aria e corpi idrici.