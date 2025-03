Era accusato di aver acquistato monete d’oro vero con soldi falsi, assolto

L’accusa era di aver acquistato, mentendo sulla propria identità, monete d’oro per un valore di oltre mezzo milione di euro con soldi falsi. Il giudice Paola Turri del Tribunale di Udine ha disposto il non doversi procedere per l’accusa di truffa e ha assolto l’imputato, un milanese di 47 anni, da quella di false generalità. Secondo il capo d’imputazione, l’uomo e la vittima, un austriaco di 71 anni, si erano incontrati nel settembre 2019 in un albergo di Udine e lui aveva acquistato le monete per 650mila euro con banconote da 500 euro contraffatte. Durante il processo, la vittima non si è mai presentata a Udine per deporre, nonostante le diverse sollecitazioni del Tribunale. Da qui la richiesta di pm e del difensore, l’avvocato Patrizio Paolo Palermo in sostituzione del collega Gianpaolo Marra, di non doversi procedere per la truffa. Per le false generalità, invece, l’accusa aveva chiesto 1 anno di reclusione.