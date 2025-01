Era accusato di corruzione: legittima la revoca dell’appalto

Aveva vinto la gara per la potatura degli alberi nel Comune di Udine per il triennio 2023-2025, ma non aveva comunicato all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio per concorso in truffa e corruzione nei confronti di una società pubblica. Palazzo D’Aronco gli revocò legittimamente l’appalto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la sentenza emessa del Tar del Friuli Venezia Giulia nel 2022. L’uomo, allora amministratore delegato di un’azienda friulana, aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo sostenendo che il fatto per il quale era stato accusato, e per il quale non c’è ancora sentenza definitiva, risaliva a più di tre anni prima della gara e che comunque lui si era dimesso dalla carica di amministratore della ditta. I suoi ricorsi sono stati respinti sia in primo, sia in secondo grado. Per il Consiglio di Stato, infatti, il rinvio a giudizio ricadeva nei tre anni precedenti alla gara e il Comune doveva avere tutte le informazioni a disposizione per decidere se l’appaltatore fosse affidabile o meno. Per quanto riguarda le dimissioni, il massimo giudice amministrativo ha osservato che queste furono tardive e che l’uomo mantenne comunque una quota nella società, potendo così partecipare alle assemblee con gli altri due soci, le sue due figlie.