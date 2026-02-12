Era in malattia e lo trovano in palestra, condannato militare

Ufficialmente era a casa in malattia per una discopatia lombare. Invece, lo hanno trovato in palestra mentre faceva non ginnastica riabilitativa, ma un duro allenamento con pesi e attrezzi in vista di una missione all’estero.

Il fatto risale al 2021, Il militare, che prestava servizio nel 4° reggimento ‘Genova cavalleria’ di Palmanova era già stato condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale militare di Verona per simulazione di infermità aggravata, truffa militare aggravata e disobbedienza aggravata. Ora si aggiunge la Corte dei conti, che lo ha condannato a versare oltre 900 euro allo Stato per le 13 giornate di assenza ingiustificata.