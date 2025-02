Erano pronti per svaligiare le case: “beccati” e allontanati da Udine

Le forze dell’ordine hanno effettuato ieri sera una serie di controlli straordinari nella zona di borgo stazione a Udine. Controllate 100 persone, sono state segnalate alla Prefettura 2 persone per possesso di sostanza stupefacente, mentre l’unità cinofila ha rinvenuto 60 grammi di hashish e una persona è stata allontanata dalla “zona rossa”. Nell’ambito degli stessi controlli, la polizia ha fermato tre italiani, mentre si stavano aggirando nel centro cittadino effettuando sopralluoghi per furti in abitazione. Accompagnati in Questura, sono stati allontanati dal territorio di Udine, con provvedimento del questore, per 3 anni.