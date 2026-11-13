Eredità Pittaro: Procura di Udine apre fascicolo su testamento

Il caso dell’eredità del produttore vitivinicolo Pietro Pittaro è approdata in Procura a Udine, dove è stato aperto un fascicolo a carico d’ignoti per il reato di circonvenzione d’incapace in relazione al testamento che lascia l’azienda di Codroipo con 85 ettari di vigne ai dipendenti.

Le indagini, seguite dal pm Andrea Del Missier, sono partite dopo la denuncia di Patrizia Pittaro, figlia dell’imprenditore deceduto nel marzo 2024, che nei mesi scorsi aveva anche impugnato il testamento dal quale erano state escluse lei e la madre, poi deceduta.

La denuncia è stata depositata dopo gli approfondimenti medico legali e grafologici sul documento, condotti dal legale della donna, l’avvocato Maurizio Miculan. In particolare, dalle perizie è emerso che il testamento sarebbe stato redatto successivamente alla data in calce, quando l’imprenditore era già stato colpito dall’ictus che ridusse le sue capacità d’intendere e volere.

Sul fronte civile, già a inizio 2026 – dopo il fallimento della mediazione in Camera di Commercio – la figlia aveva impugnato il testamento che la estromette, rivendicando la parte sua e quella della madre, ovvero l’intera eredità del valore di 5,5 milioni di euro.

La prima udienza civile è stata fissata in Tribunale a Udine per il 26 gennaio.