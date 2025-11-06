  • Aiello del Friuli
Cronaca

Ergastolo definitivo per Turetta: la Procura Generale rinuncia all'appello

Resa definitiva la sentenza di primo grado
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

La Procura Generale di Venezia ha rinunciato all’impugnazione contro la condanna all’ergastolo di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, la studentessa veneta di 22 anni il cui corpo fu trovato lo scorso novembre vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

La decisione segue la precedente rinuncia ai motivi d’appello da parte dello stesso Turetta, detenuto a Verona, che a settembre aveva inviato una lettera esprimendo “sincero pentimento”.

Con questa scelta si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria, rendendo irrevocabile la sentenza di primo grado e cristallizzando l’aggravante della premeditazione.

La rinuncia arriva a 19 giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, una data che assume un valore simbolico in una vicenda segnata da dolore profondo e da un femminicidio che ha scosso il Paese.

“Una scelta coerente e giusta – spiegano i legali della famiglia Cecchettin– che conferma in via definitiva la premeditazione, una delle aggravanti più gravi previste dal nostro ordinamento.”

