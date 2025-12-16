Erika Moretti si è spenta per cause naturali

Erika Moretti, la donna morta a Variano di Basiliano a soli 47 anni, è morta per cause naturali. A dirlo è l’esame autoptico eseguito da Antonello Cirnelli, incaricato dal difensore del compagno.

“Anche se mancano ancora l’esame tossicologico e la relazione completa sull’autopsia – ha anticipato a Telefriuli l’avvocato Eleonora Montaruli – le verifiche sulla salma di Erika escludono cause diverse dalla morte naturale, purtroppo avvenuta improvvisamente e in giovane età. Non sono infatti emersi elementi che possano essere ricondotti ad azioni di terzi”, ha aggiunto la legale che ha sottolineato come il suo cliente, il fidanzato della povera Erika, sia rimasto turbato per tutta la vicenda mediatica che è andata ad inserirsi in un contesto di lutto. “Il tutto – ha ribadito Montaruli – è avvenuto in attesa degli stessi funerali della 47enne di Basiliano”.