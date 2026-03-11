Ha 50 grammi di eroina con sé: arrestato sloveno a Gorizia

Un 38enne sloveno residente a Gorizia è stato arrestato dalla Polizia di Stato del capoluogo isontino con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermare l’uomo lo scorso 3 marzo è stato un equipaggio in abiti civili: lo straniero, già con precedenti, è stato individuato all’interno di una corte condominiale di via Manzoni e aveva con sé due involucri contenenti 50 grammi di eroina mentre in un sacchetto di nylon trovato successivamente nel suo domicilio erano presenti 4 grammi di marijuana. E’ stato così condotto alla Casa circondariale di Gorizia.