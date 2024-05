Escalation di traffici illeciti di rifiuti in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno stoccaggio non autorizzato di macerie da demolizione è stato scoperto a Campoformido dai Carabinieri del nucleo operativo Ecologico. Il materiale, oltre mille metri cubi, era stato in parte utilizzato per il livellamento del terreno.

I risultati dell’operazione, portata a termine in collaborazione con i tecnici dell’agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente, sono stati illustrati in una conferenza stampa nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Udine, nel corso della quale è stata sottolineata l’importanza di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il comando Carabinieri per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica e la Regione per il contrasto alle spedizioni di rifiuti illeciti.

In questi giorni i Carabinieri del Noe grazie alla collaborazione con la polizia transfrontaliera hanno scoperto carichi di rifiuti come toner e cartucce esauste che originati da aziende friulane erano stati invece certificati come scarti di lavorazioni di plastica. I rifiuti erano destinati a impianti di trattamento e smaltimento in Repubblica Ceca e Ungheria.

Gli illeciti che comportano danno all’ambiente sono in preoccupante aumento TEN COL Enrico Risottino, comandante Gruppo Tutela Ambientale e sicurezza energetica Venezia.