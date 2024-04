Dà in escandescenze e picchia i genitori e i carabinieri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Picchia e prende a morsi il padre e getta a terra la madre invalida al 100%. Poi alza le mani sui i carabinieri intervenuti in soccorso dell’anziana coppia. Solo il sedativo somministrato dai sanitari riesce a calmarlo. L’uomo, un 35enne residente in Carnia e con problemi psichiatrici, è stato arrestato dai militari dell’arma per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi cominciata a febbraio. Nei mesi scorsi il 35enne, incolpando i genitori di 75 e 73 anni dei propri problemi, li ha insultati, minacciato il suicidio e distrutto oggetti tra i quali il deambulatore della donna. In un caso ha anche preso a testate il padre. Un crescendo di violenza culminato nei fatti di mercoledì scorso, quando in preda ai fumi dell’acol ha aggredito il padre buttandolo sul muro e mordendolo prima alla testa, poi, quando l’anziano è intervenuto a difesa della moglie, alla mano. Non contento, si è scagliato contro i carabinieri della stazione di Forni di Sopra intervenuti sul posto, ferendone uno. Quando ha capito che i militari erano stati chiamati dal genitore, ha cercato nuovamente di aggredirlo. I carabinieri sono però riusciti ad amanettarlo. Infine, i sanitari lo hanno sedato.

Oggi il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere, in attesa di trovare un’abitazione diversa da quella dei genitori o un luogo di cura.