Esce di casa in pigiama e ciabatte, trovato morto in un boschetto

Si è allontanato da casa, questa mattina, in pigiama, ciabatte e deambulatore, e non vi ha più fatto rientro. E’ stato il figlio a dare l’allarme e ad attivare la macchina dei soccorsi. A Cavasso Nuovo, alla ricerca di un 85enne del posto, Gino Ceolotto, si sono mobilitati i carabinieri di Maniago che hanno trovato l’anziano morto, vicino ad un boschetto, non molto distante dall’abitazione.

Sul posto è intervenuto il medico legale, Lucio Bomben, che ha constatato il decesso. Fatale a Ceolotto un improvviso malore.