Esce di strada a Sella Chianzutan, gravissimo motociclista

Grave incidente questo pomeriggio a Sella Chianzutan, tra l’Alta Val Tagliamento e la Val d’Arzino. Poco prima delle 13, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un motociclista di 65 anni residente in Friuli occidentale ha perso il controllo della propria Ducati mentre effettuava una curva a sinistra ed è finito su un prato al lato della strada, riportando traumi cranico facciali e al torace. Sul posto sono giunti i sanitari, che hanno stabilizzato l’uomo con grande difficoltà, per poi trasferirlo in volo all’ospedale di Udine in codice rosso, dove è stato ricoverato. La prognosi è strettamente riservata.