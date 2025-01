Esce di strada a Tarvisio, morto un uomo di 55 anni

GUARDA IL VIDEO Non ce l’ha fatta Alberto Rigato, l’operaio di 55 anni, di Tarvisio, che ieri pomeriggio tra le via Dante e Cadorna, sempre a Tarvisio, era rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo, alla guida di una Citroen C3, era prima andato ad impattare contro l’aiuola spartitraffico e, successivamente, era finito contro una palo della luce.

Elitrasportato all’ospedale di Udine in condizioni serie, è deceduto nella tarda serata di ieri.

L’uomo era molto noto, perché lavorava come manutentore per il Comune ed era attivo con il gruppo dei Krampus. Lascia due figlie. Profondo dolore in tutta la comunità del Tarvisiano è stato espresso dal sindaco Renzo Zanette che lo conosceva bene e che si stringe alla famiglia a nome di tutta Tarvisio.

Ieri pomeriggio, dopo l’incidente, le condizioni di Rigato erano apparse critiche ma nessuno avrebbe potuto immaginare come l’uomo, di lì a poco, sarebbe deceduto in ospedale.