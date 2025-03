Un motociclista è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Sopravilla, all’altezza del civico 32, a Majano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri l’uomo è uscito di strada mentre era in sella alla sua due ruote.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele insieme a personale sanitario. Il motociclista è stato elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine.