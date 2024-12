Esce di strada con l’auto, la corsa finisce in chiesa

Spettacolare incidente stradale, oggi pomeriggio, a Doberdò del Lago. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, un’auto, all’interno della quale c’erano il giornalista della Rai Fabio Gergolet e una donna, dopo essere uscita di strada, è finita direttamente contro il portone della chiesa del paese. Illesi gli occupanti dei veicolo, sul posto, per mettere in sicurezza la struttura dell’edificio sacro, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone.

Foto gentilmente concessa da IlGoriziano.it