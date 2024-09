Esce di strada con l’auto, resta incastrato nell’abitacolo

E’ stato elitrasportato all’ospedale di Udine il conducente della Fiat Panda che questa mattina che rimasto coinvolto nell’incidente stradale successo sulla Ferrata, nel comune di Cordovado. La macchina è uscita di strada e l’automobilista è rimasto incastrato nel veicolo. Ad estrarlo sono stati i vigili del fuoco, che l’hanno poi affidato al personale sanitario sul posto con ambulanza ed elisoccorso.

Incidenti stradali anche ieri notte. Alle 2.20 in via Planton, all’incrocio con via Nicoletta, una macchina ha sbattuto contro il palo della segnalazione luminosa di pericolo e l’ha abbattuto. Veicolo e conducente sono fuggiti dalla zona. L’incidente si è verificato a pochi passi dal Comando provinciale dei carabinieri.

A Fontanafredda, in via La Croce, alle 05.40 il conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo ad una rotatoria, terminando la corsa all’interno della ditta “EmmeTi”.

Lo stesso autista, illeso, ha chiamato i soccorsi e ha fatto recuperare la macchina.

Nei tre sinistri sono intervenuti i carabinieri.