Esce in barca, uomo disperso in mare alla foce dell’Isonzo

Sono riprese questa mattina alle 8 le ricerche di un uomo, cittadino belga di 63 anni residente a Portogruaro, disperso da ieri nella zona della foce del fiume Isonzo, dove si trovava a bordo della sua imbarcazione, poi ritrovata.

La Guardia costiera è impegnata nelle operazioni da mezzogiorno di ieri, quando alla sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone è arrivata la richiesta di intervento: il figlio della persona dispersa ha segnalato che il padre era uscito in barca alle 9.30 del mattino, con l’intento di risalire l’Isonzo per portare il natante lungo 5 metri in un rimessaggio della zona, dove però non è mai arrivato. Alle 12, non avendo notizie del genitore, il figlio ha allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivata la vedetta della Capitaneria di Porto di Trieste, che ha coordinato i mezzi delle capitanerie di porto di Grado e di Monfalcone, e tre elicotteri rispettivamente della Protezione civile, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Le ricerche a terra sono state condotte proprio da questi ultimi, che hanno poi ritrovato l’imbarcazione nel canale adiacente la foce del fiume, senza nessuno a bordo.

Oggi le ricerche saranno portate avanti fino al tramonto. L’operazione sta impegnando le imbarcazioni di Capitaneria di Porto, Protezione civile, Fiamme gialle e Vigili del Fuoco, i sommozzatori dei pompieri, e due elicotteri della Guardia di Finanza e della Protezione civile.